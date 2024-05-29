properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Захоронение

Выбрать дату
2024
В Перми нашли останки слуг царской семьи
Фрейлина и гоф-лектриса Александры Феодоровны были расстреляны в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года.
29 мая 2024, 10:59
2013
Вопрос перезахоронения основателей Перми будет решен в ноябре
На заседании комитета попечителей города будет решаться вопрос о месте захоронения.
20 ноября 2013, 09:12
2011
Началось голосование за вынос тела Ленина из мавзолея
«Единая Россия» решила узнать, поддержат ли россияне идею захоронения тела В.И. Ленина.
22 января 2011, 16:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика