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Заложники

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2024
Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой
Руководство театра сообщает, что окончательного решения по спектаклю нет.
6 февраля 2024, 05:33
2012
Разборки по-пермски: Избили, похитили и засунули в багажник машины
Заложники выбрались самостоятельно и обратились в полицию.
4 октября 2012, 04:48
Снайпер, застреливший террориста в Новых Лядах, поступил правильно
К такому выводу пришли следователи, которые проводили проверку по факту применения полицейским оружия при освобождении заложников в посёлке.
24 сентября 2012, 11:55
По факту смерти «террориста» в Перми проводится проверка
В региональном следственном управлении проверят правомерность применения оружия сотрудником правоохранительных органов.
3 сентября 2012, 03:20

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