properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Запрет на выезд

Выбрать дату
2024
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
Медицинский работник нарушила условия программы «Земский доктор».
3 июня 2024, 11:06
2016
Остаемся зимовать. Два миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Почти половина из них — алиментщики. На втором месте - кредитные заемщики, на третьем — должники по налогам.
15 июня 2016, 07:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика