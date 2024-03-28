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Запуск ракеты

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2024
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Пермяков призывают избегать опасных мест.
28 марта 2024, 06:29
2016
Пермяки смогут увидеть первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
Транслировать запуск будут на площади перед "Театром-Театром"
27 апреля 2016, 03:15

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