properm.ru
ГлавноеВсе новости

Жалоба в УФАС

Выбрать дату
2024
Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс
20 марта, 12:27
2016
УФАС признало жалобу на организацию аукциона по реконструкции здания для галереи необоснованной
Жалоба содержала десять пунктов, но ни один из них не был доказан. На заседание комиссии представители ООО «Эталон» отсутствовали.
6 октября 2016, 08:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика