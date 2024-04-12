properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Жених

Выбрать дату
2024
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
2012
Девушку, убившую жениха прямо на свадьбе, будут судить
Жительнице Кунгура, зарезавшей молодого мужчину в день его свадьбы, грозит 15 лет тюрьмы.
27 апреля 2012, 06:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика