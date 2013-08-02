Геев и проституток проверят на ВИЧ

Официальные исследования распространенности ВИЧ среди этих групп граждан затруднены, поскольку данную группу риска невозможно юридически выделить. Допустим, при советской власти был юридический повод считать гомосексуалистами тех, кто осужден за мужеложство. Поэтому сейчас требуются спецметоды. Скорее всего, нужно обращаться в ЛГБТ*-организации для сбора проб.