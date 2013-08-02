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Posted 2 августа 2013,, 06:46

Published 2 августа 2013,, 06:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Геев и проституток проверят на ВИЧ

2 августа 2013, 06:46
Это будет первое подобное исследование в России.

Роспотребнадзор согласился на организацию первого всероссийского исследования распространенности ВИЧ среди «мужчин, практикующих секс с мужчинами» и женщин, занимающихся коммерческим сексом, пишет газета «Известия». Реализация проекта может начаться с 2014 года.

Официальные исследования распространенности ВИЧ среди этих групп граждан затруднены, поскольку данную группу риска невозможно юридически выделить. Допустим, при советской власти был юридический повод считать гомосексуалистами тех, кто осужден за мужеложство. Поэтому сейчас требуются спецметоды. Скорее всего, нужно обращаться в ЛГБТ*-организации для сбора проб.

На федеральное исследование ВИЧ среди гомосексуалистов и проституток потребуется несколько миллионов рублей. Для проекта сделают выборку наподобие той, что используется в соцопросах, — и распределят тестирование по регионам. Непосредственно организовывать работы будут окружные центры Роспотребнадзора.

* Движение признано экстремистским в России.

#Здоровье#Вич#Геи#Проститутки
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