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Posted 22 ноября 2013, 05:50

Published 22 ноября 2013, 05:50

Modified 2 марта 2023, 17:16

Updated 2 марта 2023, 17:16

В Перми на автобусных маршрутах обновится подвижной состав

22 ноября 2013, 05:50
Сюжет
Пермская езда
По городу уже курсирует 13 новых автобусов, докупить планируется еще 7.

На городских маршрутах общественного транспорта в преддверии конкурсов среди перевозчиков идет обновление подвижного состава, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Новые автобусы малой вместимости появились на автобусном маршруте №3т «10-й микрорайон — Центральный рынок». В этом году на линию вышли 11 новых микроавтобусов марки Ford и Mercedes. Руководитель ООО «Экипаж» Владимир Мелкозеров, обслуживающий маршрут, рассказал, что в ближайшее время планируется закупить еще 5 новых микроавтобусов.

Кроме того, на автобусном маршруте №2 уже курсируют новые автобусы большой вместимости марки SAM, произведенные в Польше. Пока таких автобусов в городе только 2, но их количество планируется увеличить.

#Общество#Пермская езда#Автобусы
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