В Перми на автобусных маршрутах обновится подвижной состав

Новые автобусы малой вместимости появились на автобусном маршруте №3т «10-й микрорайон — Центральный рынок». В этом году на линию вышли 11 новых микроавтобусов марки Ford и Mercedes. Руководитель ООО «Экипаж» Владимир Мелкозеров, обслуживающий маршрут, рассказал, что в ближайшее время планируется закупить еще 5 новых микроавтобусов.