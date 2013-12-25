Ледяное недоразумение. На комплексе ПНИПУ сэкономили на новогоднем городке

Представитель подрядчика сразу пошел в атаку: «А вам какая разница? А вы вообще кто такая? Может быть, вы представитель конкурента? (имелось в виду компании, которая проиграла аукцион)» Моя реплика, что я просто живу в этом доме, в этом районе, в этом городе и мне просто небезразлично, куда и как расходуются бюджетные средства, вызвала реакцию в том ключе, что вы только посмотрите на этих жителей, им тут городки строят, а они еще ходят и «Где деньги, Зин» спрашивают!