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Posted 25 декабря 2013, 12:05

Published 25 декабря 2013, 12:05

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

Ледяное недоразумение. На комплексе ПНИПУ сэкономили на новогоднем городке

25 декабря 2013, 12:05
Сюжет
Ледовый городок
Объект за возведение которого администрация Ленинского района заплатила 375 тыс. рублей, вызвал вопрос у местных жителей: куда ушли деньги?

Поводом для этого текста стала публикация на странице в Facebook Натальи Гоменюк. Автор поста задалась вопросом, почему ледовый городок, построенный на комплексе политехнического университета (ПНИПУ), не соответствует техзаданию.

Наталья Гоменюк:— В составе комиссии был представитель подрядчика, представитель заказчика и, если меня не подвела зрительная память, Илья Неустроев (экс-депутат заксобрания - Properm.ru). Я подошла к комиссии и задала один простой, на мой взгляд, вопрос: «Почему построенный городок не соответствует техническому заданию, которое Администрация Ленинского района как заказчик разместила на сайте госзакупок и на основании которого проводились аукционные процедуры?

Представитель подрядчика сразу пошел в атаку: «А вам какая разница? А вы вообще кто такая? Может быть, вы представитель конкурента? (имелось в виду компании, которая проиграла аукцион)» Моя реплика, что я просто живу в этом доме, в этом районе, в этом городе и мне просто небезразлично, куда и как расходуются бюджетные средства, вызвала реакцию в том ключе, что вы только посмотрите на этих жителей, им тут городки строят, а они еще ходят и «Где деньги, Зин» спрашивают!

Согласно контракту, все работы должны быть выполнены еще до 23 декабря. Но украшение елки гирляндой началось только сегодня, 25 декабря. Согласно контракту, на создание ледового городка было выделено 375 тыс. рублей. Посмотрим, на что были потрачены эти деньги.

Многие ледовые фигуры не соответствуют техзаданию. С установкой елки подрядчик проявил недюжинную смекалку: победитель муниципального конкурса попросту воспользовался той елью, которая росла на комплексе. Тем самым, сэкономив на самом дорогом пункте сметы 75 тыс. рублей.

Пункт техзадания «Электроподсветка ледовых скульптур» был также проигнорирован. На создание иллюминации в смете было выделено 40 тыс. рублей.

По контракту исполнитель перед сдачей ледового городка в эксплуатацию был обязан произвести уборку территории размещения ледовых объектов, вывоз мусора и отходов. Этого мы тоже не заметили.

Конкурс по строительству ледового городка и на улице Королева (комплекс ПНИПУ) выиграло ООО «Строительная компания «Ермак». Конкурс предполагает возведение еще одного городка — в сквере перед оперным театром. Общая сумма контракта на возведение двух объектов - 895 тыс. 500 рублей.

Ледовый городок на комплексе ПНИПУ простоит до 1 февраля 2014 года, после чего подрядчик должен будет произвести его демонтаж.

Фото: Максим Кимерлинг
#Спецпроекты#Мнения#Общество#Ледовый городок#Фоторепортаж
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