Ледяное недоразумение. На комплексе ПНИПУ сэкономили на новогоднем городке

Posted 25 декабря 2013, 12:05
Published 25 декабря 2013, 12:05
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Поводом для этого текста стала публикация на странице в Facebook Натальи Гоменюк. Автор поста задалась вопросом, почему ледовый городок, построенный на комплексе политехнического университета (ПНИПУ), не соответствует техзаданию.
Согласно контракту, все работы должны быть выполнены еще до 23 декабря. Но украшение елки гирляндой началось только сегодня, 25 декабря. Согласно контракту, на создание ледового городка было выделено 375 тыс. рублей. Посмотрим, на что были потрачены эти деньги.
Многие ледовые фигуры не соответствуют техзаданию. С установкой елки подрядчик проявил недюжинную смекалку: победитель муниципального конкурса попросту воспользовался той елью, которая росла на комплексе. Тем самым, сэкономив на самом дорогом пункте сметы 75 тыс. рублей.
Пункт техзадания «Электроподсветка ледовых скульптур» был также проигнорирован. На создание иллюминации в смете было выделено 40 тыс. рублей.
По контракту исполнитель перед сдачей ледового городка в эксплуатацию был обязан произвести уборку территории размещения ледовых объектов, вывоз мусора и отходов. Этого мы тоже не заметили.
Конкурс по строительству ледового городка и на улице Королева (комплекс ПНИПУ) выиграло ООО «Строительная компания «Ермак». Конкурс предполагает возведение еще одного городка — в сквере перед оперным театром. Общая сумма контракта на возведение двух объектов - 895 тыс. 500 рублей.
Ледовый городок на комплексе ПНИПУ простоит до 1 февраля 2014 года, после чего подрядчик должен будет произвести его демонтаж.