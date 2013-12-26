Александр Касаткин: Меня предупреждали: «Будешь бодаться — получишь по-максимуму»

Posted 26 декабря 2013, 03:40
Published 26 декабря 2013, 03:40
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
На прошлой неделе Индустриальный районный суд Перми приговорил бывшего хоккеиста клуба «Октан», 25-летнего Никиту Касаткина к 10 годам строгого режима за убийство. История с осуждением Касаткина длится больше двух лет. За это время количество судебно-медицинских экспертиз приблизилось к десяти, районный суд трижды выносил обвинительный приговор, который не утверждал Пермский краевой суд.
1 мая 2011 года у ночного клуба «Фараон», расположенного на улице Чайковского в Индустриальном районе Перми, произошел конфликт из-за карточного долга, в результате которого молодой парень Артем Костюков был избит до смерти. В убийстве обвинили Никиту Касаткина. По мнению следствия, именно его удар кулаком стал смертельным для Костюкова, хотя первоначально под подозрение попал другой участвовавший в конфликте человек — представитель азербайджанской диаспоры Казым Казымов.
В ходе следствия Казымов неожиданно превратился из главного подозреваемого в главного свидетеля: именно его показания против Касаткина стали решающими для суда. Судебно-медицинские экспертизы, проведенные в разных регионах России — Удмуртии, Татарстане, Челябинске, Санкт-Петербурге (дважды) — дали одинаковый результат. В заключении экспертов сказано, что смерть Костюкова наступила в результате удара твердым тупым шероховатым предметом.
Только последняя экспертиза, проведенная в Оренбурге, давала основания подозревать Касаткина. Именно за нее почему-то и «зацепился» суд, проигнорировав выводы куда более авторитетных специалистов. Районного судью не смущает тот факт, что выводы специалистов из Оренбурга опроверг известный судебно-медицинский эксперт, член-корреспондент РАН Юрий Пиголкин.
Родственники и друзья Никиты уверены, что настоящим убийцей Костюкова является ранее неоднократно судимый Казымов: целый ряд свидетелей говорит, что именно он избивал Костюкова ногами, на которых были надеты твердые ботинки. Однако в тюрьму отправится не он.
«Моему сыну дали 10 лет, несмотря на вещественные аргументы — показания свидетелей, судебно-медицинские экспертизы, — рассказывает отец Никиты, Александр Касаткин. — В последний раз по ходатайству прокуратуры Индустриального района суд назначил комиссионную экспертизу в военно-медицинской Академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В экспертизе было написано: по всем характерным признакам смерть Костюкова не могла наступить от удара кулаком. В других судебно-медицинских экспертизах также говорилось, что причиной смерти стал удар тупым шероховатым предметом с ограниченной поверхностью. Рука это никак быть не может — скорее всего, палка или нога в жестком ботинке. Почему суд решил основываться на данных последней экспертизы из Оренбурга? Мне непонятно».
— Почему Индустриальный суд настаивает на таком большом сроке для вашего сына?
— При встрече с председателем следственного комитета по Индустриальному району я задал ему вопрос: «Почему мой сын задержан? Почему вы мне не даете встретиться с ним?» На это он сказал: «Пускай он (Никита) пишет явку с повинной, тогда получит возможность выйти под залог». Я говорю: «Почему он должен писать явку с повинной? Бил не он, есть куча свидетелей, которые говорят, что пинал Казымов». Выживший парень, Денис Морозов, которого Казымов вырубил, дал первые показания: «Меня избил и убил моего друга Казымов». Полицейские организовывают розыскные мероприятия в отношении Казымова, находят его, предъявляют ему обвинение, берут под стражу, передают дело в следственный комитет. А через 48 часов его выпускают, переквалифицируют из обвиняемого в свидетели, и только на основании одного свидетеля дается обвинительное заключение! Мне отвечают: «Явка с повинной, и срок будет самый минимальный».
Я ходил к начальнику Следственного управления по Индустриальному району Лыкову. Он говорил: «Явку с повинной пускай напишет, и вопрос будет решен». Я говорю: «Так это не он был!». «Да как не он», — следователь открывает заключение судмедэкспертизы, там на рисунках показана травматизация. Мне говорят: «Вот смотри, это твой сын ударил». «Как он ударил? У меня сын правша, а удар идет в шею с другой стороны. Чтобы так ударить, надо как-то плечо вогнуть». Он попросил меня выйти и через десять минут пригласил снова. Разговор закончился его словами: «Он как-то мог выкрутиться. Явка с повинной — и всё».
В суде тоже самое. Судья Перов — человек системы. Он бывший зампрокурора Индустриального района, после этой должности ушел в судьи.
— Почему, если Казымов по вашим словам виновен, ему удалось выйти сухим из воды?
— А вы зайдите в Следственный комитет Индустриального района, там сидят те, кто по-русски даже плохо говорит. Возьмем Казымова: 5 раз судимый. За тяжкие телесные, угрозу убийством, изнасилование, другие преступления. Может за изнасилование быть штраф 35 тыс. рублей? А нанесение тяжких телесных— 50 тыс. рублей штрафа? Эти судебные решения выносились в Индустриальном суде.
Один человек с УБОПа, когда моему сыну предъявили обвинение, встретился со мной и говорит: «Я ничего понять не могу. Мы Казымова садим, прокуратура выпускает, мы садим, прокуратура выпускает». Он ходил к Забарровой на прием и спрашивал: «Почему такая ситуация?» Ему сказали: «Не суйся».
— Вы ходатайствовали о замене судьи?
— Я везде писал — в ФСБ, лично ездил в Генпрокуратуру, отстоял в очереди, попал к дежурному прокурору, дал ему объяснение. Он отправил его обратно в Пермь, а здесь снова: «Всё в пределах нормы». Всё идет по кругу. Люди, которые вели это дело, прямо мне сказали: «Твой сын оказался не в то время не в тот час. Ему же был предложен вариант выхода из ситуации!». Мне привели в пример сталинские времена, когда оправдательных приговоров в России было 7%. Сейчас у нас в России оправдательных приговоров 0,1%…
— Что будете делать теперь?
— Писать жалобы. Уже подготовлены письма на имя Путина, Чайки, Быстрыкина…
— С азербайджанской диаспорой пробовали разговаривать?
— Они очень интересно поступают, чисто по-азербайджански. «Он (Казымов) не наш человек. Он позорит нашу нацию» — вот что они говорят.
10 лет — это очень много. Парень ранее не судимый. У него в феврале родится ребенок. Все характеристики положительные… Но меня предупреждали: «Будешь бодаться — получишь по-максимому». Как говорят, так и делают.