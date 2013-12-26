Александр Касаткин: Меня предупреждали: «Будешь бодаться — получишь по-максимуму»

— При встрече с председателем следственного комитета по Индустриальному району я задал ему вопрос: «Почему мой сын задержан? Почему вы мне не даете встретиться с ним?» На это он сказал: «Пускай он (Никита) пишет явку с повинной, тогда получит возможность выйти под залог». Я говорю: «Почему он должен писать явку с повинной? Бил не он, есть куча свидетелей, которые говорят, что пинал Казымов». Выживший парень, Денис Морозов, которого Казымов вырубил, дал первые показания: «Меня избил и убил моего друга Казымов». Полицейские организовывают розыскные мероприятия в отношении Казымова, находят его, предъявляют ему обвинение, берут под стражу, передают дело в следственный комитет. А через 48 часов его выпускают, переквалифицируют из обвиняемого в свидетели, и только на основании одного свидетеля дается обвинительное заключение! Мне отвечают: «Явка с повинной, и срок будет самый минимальный».