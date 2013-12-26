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Posted 26 декабря 2013, 03:40

Published 26 декабря 2013, 03:40

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Александр Касаткин: Меня предупреждали: «Будешь бодаться — получишь по-максимуму»

26 декабря 2013, 03:40
Отец осужденного за убийство хоккеиста не понимает, почему его сыну дали 10 лет лишения свободы за преступление, которого он не совершал.

На прошлой неделе Индустриальный районный суд Перми приговорил бывшего хоккеиста клуба «Октан», 25-летнего Никиту Касаткина к 10 годам строгого режима за убийство. История с осуждением Касаткина длится больше двух лет. За это время количество судебно-медицинских экспертиз приблизилось к десяти, районный суд трижды выносил обвинительный приговор, который не утверждал Пермский краевой суд.

1 мая 2011 года у ночного клуба «Фараон», расположенного на улице Чайковского в Индустриальном районе Перми, произошел конфликт из-за карточного долга, в результате которого молодой парень Артем Костюков был избит до смерти. В убийстве обвинили Никиту Касаткина. По мнению следствия, именно его удар кулаком стал смертельным для Костюкова, хотя первоначально под подозрение попал другой участвовавший в конфликте человек — представитель азербайджанской диаспоры Казым Казымов.

В ходе следствия Казымов неожиданно превратился из главного подозреваемого в главного свидетеля: именно его показания против Касаткина стали решающими для суда. Судебно-медицинские экспертизы, проведенные в разных регионах России — Удмуртии, Татарстане, Челябинске, Санкт-Петербурге (дважды) — дали одинаковый результат. В заключении экспертов сказано, что смерть Костюкова наступила в результате удара твердым тупым шероховатым предметом.

Только последняя экспертиза, проведенная в Оренбурге, давала основания подозревать Касаткина. Именно за нее почему-то и «зацепился» суд, проигнорировав выводы куда более авторитетных специалистов. Районного судью не смущает тот факт, что выводы специалистов из Оренбурга опроверг известный судебно-медицинский эксперт, член-корреспондент РАН Юрий Пиголкин.

Родственники и друзья Никиты уверены, что настоящим убийцей Костюкова является ранее неоднократно судимый Казымов: целый ряд свидетелей говорит, что именно он избивал Костюкова ногами, на которых были надеты твердые ботинки. Однако в тюрьму отправится не он.

«Моему сыну дали 10 лет, несмотря на вещественные аргументы — показания свидетелей, судебно-медицинские экспертизы, — рассказывает отец Никиты, Александр Касаткин. — В последний раз по ходатайству прокуратуры Индустриального района суд назначил комиссионную экспертизу в военно-медицинской Академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В экспертизе было написано: по всем характерным признакам смерть Костюкова не могла наступить от удара кулаком. В других судебно-медицинских экспертизах также говорилось, что причиной смерти стал удар тупым шероховатым предметом с ограниченной поверхностью. Рука это никак быть не может — скорее всего, палка или нога в жестком ботинке. Почему суд решил основываться на данных последней экспертизы из Оренбурга? Мне непонятно».

— Почему Индустриальный суд настаивает на таком большом сроке для вашего сына?

— При встрече с председателем следственного комитета по Индустриальному району я задал ему вопрос: «Почему мой сын задержан? Почему вы мне не даете встретиться с ним?» На это он сказал: «Пускай он (Никита) пишет явку с повинной, тогда получит возможность выйти под залог». Я говорю: «Почему он должен писать явку с повинной? Бил не он, есть куча свидетелей, которые говорят, что пинал Казымов». Выживший парень, Денис Морозов, которого Казымов вырубил, дал первые показания: «Меня избил и убил моего друга Казымов». Полицейские организовывают розыскные мероприятия в отношении Казымова, находят его, предъявляют ему обвинение, берут под стражу, передают дело в следственный комитет. А через 48 часов его выпускают, переквалифицируют из обвиняемого в свидетели, и только на основании одного свидетеля дается обвинительное заключение! Мне отвечают: «Явка с повинной, и срок будет самый минимальный».

Я ходил к начальнику Следственного управления по Индустриальному району Лыкову. Он говорил: «Явку с повинной пускай напишет, и вопрос будет решен». Я говорю: «Так это не он был!». «Да как не он», — следователь открывает заключение судмедэкспертизы, там на рисунках показана травматизация. Мне говорят: «Вот смотри, это твой сын ударил». «Как он ударил? У меня сын правша, а удар идет в шею с другой стороны. Чтобы так ударить, надо как-то плечо вогнуть». Он попросил меня выйти и через десять минут пригласил снова. Разговор закончился его словами: «Он как-то мог выкрутиться. Явка с повинной — и всё».

В суде тоже самое. Судья Перов — человек системы. Он бывший зампрокурора Индустриального района, после этой должности ушел в судьи.

— Почему, если Казымов по вашим словам виновен, ему удалось выйти сухим из воды?

— А вы зайдите в Следственный комитет Индустриального района, там сидят те, кто по-русски даже плохо говорит. Возьмем Казымова: 5 раз судимый. За тяжкие телесные, угрозу убийством, изнасилование, другие преступления. Может за изнасилование быть штраф 35 тыс. рублей? А нанесение тяжких телесных— 50 тыс. рублей штрафа? Эти судебные решения выносились в Индустриальном суде.

Один человек с УБОПа, когда моему сыну предъявили обвинение, встретился со мной и говорит: «Я ничего понять не могу. Мы Казымова садим, прокуратура выпускает, мы садим, прокуратура выпускает». Он ходил к Забарровой на прием и спрашивал: «Почему такая ситуация?» Ему сказали: «Не суйся».

— Вы ходатайствовали о замене судьи?

— Я везде писал — в ФСБ, лично ездил в Генпрокуратуру, отстоял в очереди, попал к дежурному прокурору, дал ему объяснение. Он отправил его обратно в Пермь, а здесь снова: «Всё в пределах нормы». Всё идет по кругу. Люди, которые вели это дело, прямо мне сказали: «Твой сын оказался не в то время не в тот час. Ему же был предложен вариант выхода из ситуации!». Мне привели в пример сталинские времена, когда оправдательных приговоров в России было 7%. Сейчас у нас в России оправдательных приговоров 0,1%…

— Что будете делать теперь?

— Писать жалобы. Уже подготовлены письма на имя Путина, Чайки, Быстрыкина…

— С азербайджанской диаспорой пробовали разговаривать?

— Они очень интересно поступают, чисто по-азербайджански. «Он (Казымов) не наш человек. Он позорит нашу нацию» — вот что они говорят.

10 лет — это очень много. Парень ранее не судимый. У него в феврале родится ребенок. Все характеристики положительные… Но меня предупреждали: «Будешь бодаться — получишь по-максимому». Как говорят, так и делают.

Фото: Properm.ru
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