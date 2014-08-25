Жителя Перми полиция задержала за кражу автоаккумуляторов

Posted 25 августа 2014, 08:31
Published 25 августа 2014, 08:31
Modified 2 марта 2023, 17:37
Updated 2 марта 2023, 17:37
В Орджоникидзевском районе Перми полицейские задержали подозреваемого в совершении краж из машин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее не судимый молодой человек 1995 года рождения похищал автомобильные аккумуляторы.
Сейчас установлена его причастность к двум противоправным деяниям. Кражи молодой человек совершил из автомобилей ВАЗ-21074 и ВАЗ-2106, которые были припаркованы у домов по ул. Маршала Толбухина и ул. Можайского. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.