Жителя Перми полиция задержала за кражу автоаккумуляторов

Сейчас установлена его причастность к двум противоправным деяниям. Кражи молодой человек совершил из автомобилей ВАЗ-21074 и ВАЗ-2106, которые были припаркованы у домов по ул. Маршала Толбухина и ул. Можайского. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть.