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Posted 25 августа 2014, 08:31

Published 25 августа 2014, 08:31

Modified 2 марта 2023, 17:37

Updated 2 марта 2023, 17:37

Жителя Перми полиция задержала за кражу автоаккумуляторов

25 августа 2014, 08:31
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

В Орджоникидзевском районе Перми полицейские задержали подозреваемого в совершении краж из машин. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее не судимый молодой человек 1995 года рождения похищал автомобильные аккумуляторы.

Сейчас установлена его причастность к двум противоправным деяниям. Кражи молодой человек совершил из автомобилей ВАЗ-21074 и ВАЗ-2106, которые были припаркованы у домов по ул. Маршала Толбухина и ул. Можайского. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

#Происшествия#Кража
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