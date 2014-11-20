УФАС: Администрация Перми установила требования к качеству сточных вод выше, чем для питьевой воды

Posted 20 ноября 2014, 06:46
Published 20 ноября 2014, 06:46
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
УФАС России по Пермскому краю рассмотрело дело, возбужденное по признакам нарушения администрацией Перми закона «О защите конкуренции». По информации пресс-службы ведомства, администрация необоснованно препятствовала работе абонентов ООО «Новогор-Прикамье», в частности, ОАО «Пермалко» и ООО «Первый хлеб».
Заявители пожаловались на постановление администрации о нормативах сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему коммунальной канализации Перми абонентам «Новогор-Прикамье».
Дело в том, что сейчас для сточных вод в Перми установлены более высокие требования к качеству, чем для питьевой воды. При этом, в случае превышения установленных постановлением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах компании должны платить ООО «Новогор-Прикамье».
По мнению «Пермалко» и «Первый хлеб», качество сточных вод не должно быть выше качества питьевой воды по всем показателям. УФАС встал на сторону компаний и признал в действиях администрации Перми факт нарушения закона «О защите конкуренции», выразившемся в необоснованном препятствовании их деятельности.
Администрации выдано предписание об устранении до 31 ноября 2014 года нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, путем пересмотра соответствующих нормативов сброса загрязняющих веществ сточных вод.