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Posted 20 ноября 2014, 06:46

Published 20 ноября 2014, 06:46

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

УФАС: Администрация Перми установила требования к качеству сточных вод выше, чем для питьевой воды

УФАС: Администрация Перми установила требования к качеству сточных вод выше, чем для питьевой воды

20 ноября 2014, 06:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
С жалобой в антимонопольный орган обратились ОАО «Пермалко» и ООО «Первый хлеб».

УФАС России по Пермскому краю рассмотрело дело, возбужденное по признакам нарушения администрацией Перми закона «О защите конкуренции». По информации пресс-службы ведомства, администрация необоснованно препятствовала работе абонентов ООО «Новогор-Прикамье», в частности, ОАО «Пермалко» и ООО «Первый хлеб».

Заявители пожаловались на постановление администрации о нормативах сброса загрязняющих веществ со сточными водами в централизованную систему коммунальной канализации Перми абонентам «Новогор-Прикамье».

Дело в том, что сейчас для сточных вод в Перми установлены более высокие требования к качеству, чем для питьевой воды. При этом, в случае превышения установленных постановлением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах компании должны платить ООО «Новогор-Прикамье».

По мнению «Пермалко» и «Первый хлеб», качество сточных вод не должно быть выше качества питьевой воды по всем показателям. УФАС встал на сторону компаний и признал в действиях администрации Перми факт нарушения закона «О защите конкуренции», выразившемся в необоснованном препятствовании их деятельности.

Администрации выдано предписание об устранении до 31 ноября 2014 года нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, путем пересмотра соответствующих нормативов сброса загрязняющих веществ сточных вод.

#Происшествия#Уфас#Администрация Перми#Антимонопольщики
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