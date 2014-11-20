УФАС: Администрация Перми установила требования к качеству сточных вод выше, чем для питьевой воды

Дело в том, что сейчас для сточных вод в Перми установлены более высокие требования к качеству, чем для питьевой воды. При этом, в случае превышения установленных постановлением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах компании должны платить ООО «Новогор-Прикамье».