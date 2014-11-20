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Posted 20 ноября 2014, 04:24

Published 20 ноября 2014, 04:24

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Жителя Пермского района осудили за изнасилование с применением электрошокера

Жителя Пермского района осудили за изнасилование с применением электрошокера

20 ноября 2014, 04:24
Фото: Properm.ru.
Мужчина напал на бывшую гражданскую жену в собственной квартире.

43-летний житель Пермского района признан виновным в изнасиловании с применением электрошокера.

Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2014 года мужчина напал на бывшую сожительницу в своей квартире. Сначала он избил ее и ударил электрошокером, а затем изнасиловал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Изнасилование
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