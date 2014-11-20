Жителя Пермского района осудили за изнасилование с применением электрошокера

Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2014 года мужчина напал на бывшую сожительницу в своей квартире. Сначала он избил ее и ударил электрошокером, а затем изнасиловал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.