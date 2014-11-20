Жителя Пермского района осудили за изнасилование с применением электрошокера

Posted 20 ноября 2014, 04:24
Published 20 ноября 2014, 04:24
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
43-летний житель Пермского района признан виновным в изнасиловании с применением электрошокера.
Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2014 года мужчина напал на бывшую сожительницу в своей квартире. Сначала он избил ее и ударил электрошокером, а затем изнасиловал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.