Эксперты проверяют больницы Кудымкара: «все сложности - типичны»

- Нельзя считать виной докторов и летальный исход у детей по причине врожденных пороков развития и ряда болезней перинатального периода. Женщинам в период беременности проводился скрининг, пороки были выявлены, неблагоприятный исход объясняли. Но они от прерывания беременности отказались. А болезни перинатального периода, как правило, зависят от состояния здоровья матери. Утверждения, что врачи Кудымкара не справляются со своей работой, фактами не подтверждаются. Рискну высказать «крамольную» и банальную мысль: если бы жительницы Коми округа больше доверяли своим докторам, беды в их семьях было бы меньше.