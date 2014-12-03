Эксперты проверяют больницы Кудымкара: «все сложности - типичны»

Posted 3 декабря 2014, 11:08
Published 3 декабря 2014, 11:08
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
28 ноября в Коми-Пермяцком округе началась комплексная проверка лечебно-профилактических учреждений. В состав комиссии вошли терапевты, эксперты в области акушерства, педиатрии, хирургии, представители Территориального фонда ОМС Пермского края, общественного совета при Минздраве региона, других общественных объединений и средств массовой информации, а также врачи-ученые ПГМА.
Пока проверка прошла в двух отделениях Коми-Пермяцкой окружной больницы — в акушерском и хирургическом стационарах. По данным краевого минздрава, травмотология располагает 10 палатами и 35 койками, 70% поступающих пациентов получают экстренную помощь. Эксперт комиссии, заведующий кафедрой общей хирургии ПГМА профессор Владимир Самарцев считает, что сегодня окружная больница — ведущее медучреждение на этой территории.
Эксперт считает, что у врачей большая нагрузка, но при этом высока оперативная активность, оказывается весь спектр хирургической помощи, соответствующий уровню этого учреждения.
«По итогам посещения перинатального центра больницы эксперты сошлись во мнении, что уровень оснащения отделения соответствует требованиям, а присутствующие сложности — типичны», — сообщает минздрав.
Единственное, что отметила завкафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ, профессор Елена Сандакова — недостаточное количество медперсонала, большие расстояния и плохие дороги. По ее словам, укомплектованность кадрами акушеров-гинекологов составляет 75%, а педиатрами — 62%.
— В целом больница — типичное лечебно-профилактическое учреждение своего уровня: показатели его — на уровне аналогичных, проблемные моменты здесь также общие, характерные не только для нашего региона, но и для страны в целом, — полагает Сандакова.
Среди плюсов эсперт назвала хорошо отлаженную пренатальную ультразвуковую диагностику. «Пороки развития плода определяются до родов, поэтому здесь минимальная младенческая смертность от этой одной из самых распространенных причин», — считает Елена Сандакова.
29 ноября, в Кудымкаре прошел митинг «За достойную медицину», в котором приняли участие несколько десятков жителей города, а также краевые и столичные журналисты. Все они уверены, что их близкие умерли из-за некачественной работы местных врачей. Организаторы митинга утверждают, что за три последних года в родильном отделении Кудымкарской больницы умерли 22 младенца. Одна из семей, столкнувшаяся с трагедией, рассказала корреспонденту Properm.ru свою историю.
24 ноября в город прибыла делегация из Перми, в состав которой вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми. «Отговорить митинговать» не получилось.
По итогам поездки Крутень написала в своем блоге:
- Нельзя считать виной докторов и летальный исход у детей по причине врожденных пороков развития и ряда болезней перинатального периода. Женщинам в период беременности проводился скрининг, пороки были выявлены, неблагоприятный исход объясняли. Но они от прерывания беременности отказались. А болезни перинатального периода, как правило, зависят от состояния здоровья матери. Утверждения, что врачи Кудымкара не справляются со своей работой, фактами не подтверждаются. Рискну высказать «крамольную» и банальную мысль: если бы жительницы Коми округа больше доверяли своим докторам, беды в их семьях было бы меньше.