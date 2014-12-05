Не выдержал дистанцию: на Соликамском тракте водитель собрал «паровозик»

Движение на участке от Площади восстания в сторону Вышки-2 и Левшино было затруднено до 22:00. В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения, больше всего, по данным очевидцев, «досталось» ВАЗ-2112, который оказался зажатым между двух машин. Водители транспортных средств не пострадали.