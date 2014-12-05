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Posted 5 декабря 2014, 05:03

Published 5 декабря 2014, 05:03

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Не выдержал дистанцию: на Соликамском тракте водитель собрал «паровозик»

Не выдержал дистанцию: на Соликамском тракте водитель собрал «паровозик»

5 декабря 2014, 05:03
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
ДТП на несколько часов заметно затруднило движение в сторону Вышки-2 и Левшино.

Вчера, 4 декабря, в 20:25 около дома по ул. Соликамский тракт, 40 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УГИБДД России по Пермскому краю, водитель «Лада Приора» не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2112, который двигался впереди. От удара «двеннадцатую» отбросило на впереди идущий автомобиль «Лада Ларгус».

Движение на участке от Площади восстания в сторону Вышки-2 и Левшино было затруднено до 22:00. В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения, больше всего, по данным очевидцев, «досталось» ВАЗ-2112, который оказался зажатым между двух машин. Водители транспортных средств не пострадали.

#Авто#Дтп
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