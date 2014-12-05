Не выдержал дистанцию: на Соликамском тракте водитель собрал «паровозик»

Posted 5 декабря 2014, 05:03
Published 5 декабря 2014, 05:03
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Вчера, 4 декабря, в 20:25 около дома по ул. Соликамский тракт, 40 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УГИБДД России по Пермскому краю, водитель «Лада Приора» не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2112, который двигался впереди. От удара «двеннадцатую» отбросило на впереди идущий автомобиль «Лада Ларгус».
Движение на участке от Площади восстания в сторону Вышки-2 и Левшино было затруднено до 22:00. В результате ДТП все автомобили получили механические повреждения, больше всего, по данным очевидцев, «досталось» ВАЗ-2112, который оказался зажатым между двух машин. Водители транспортных средств не пострадали.