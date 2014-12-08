25 декабря АСВ проведет первое собрание с кредиторами Экопромбанка

Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 1 ноября требования предъявили 1251 кредитор на общую сумму 4,28 млрд рублей.

По сообщению временной администрации, отрицательный собственный капитал Экопромбанка на момент отзыва лицензии 18 августа составил 1,063 млрд рублей. Тогда как без учета этого обследования значился положительный капитал в 2,356 млрд рублей. Позднее, в ходе судебного заседания, рассматривающего дело о банкротстве Экопромбанка, временная администрация заявила, что сумма обязательств банка превысила стоимость активов на 2,5 млрд рублей. Тогда как ранее шла речь о превышении обязательств более чем на 1 млрд рублей.

5 декабря 2014 года стало известно, что Центробанк выявил масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов. Центральный банк полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.