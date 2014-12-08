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Posted 8 декабря 2014, 12:00

Published 8 декабря 2014, 12:00

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Сбитая на Екатерининской девушка нарушила ПДД в пьяном виде

Сбитая на Екатерининской девушка нарушила ПДД в пьяном виде

8 декабря 2014, 12:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Разбираемся в нашумевшей в соцсетях истории. Пермячка под утро подходила к ночному клубу и попала под колеса автомобиля. Свое видение ситуации рассказал водитель.

Распространенная в социальных сетях история пермячки, попавшей в ДТП 29 ноября на ул. Екатерининская, получила огласку в СМИ. Пострадавшая Мария Ушакова рассказала, что в 5:30 утра ее сбил «Рендж Ровер», когда она с подругой переходила дорогу к ночному клубу.

— Дорога была свободна и мы, прежде чем переходить ее, смотрели по сторонам. Водитель ехал быстро. Мы ее переходили не по переходу, а там, где все переходят, — рассказала корреспонденту Properm.ru Мария. После удара она потеряла сознание и была доставлена в больницу с сотрясением мозга и переломом таза.

Находясь в больнице, девушка начала искать свидетелей и записи с видеорегистраторов. Порталу Мария сообщила, что полиция Ленинского района возбудила уголовное дело по факту происшествия. Она не скрывает, что водитель приходил в больницу и объяснял, что не мог предотвратить наезд. С места ДТП он не скрылся и оставался там до приезда «скорой» и полиции.

Нам удалось пообщаться с водителем «Рендж Ровера», сбившего Марию. Он объяснил, что в то утро ехал за город по рабочим вопросам, а две девушки внезапно выскочили на дорогу из-за припаркованных у клуба машин.

— Я пытался уйти от удара. Дорога там узкая, а они выскочили, не смотря по сторонам, — вспоминает водитель. — Ко мне сразу стали подходить свидетели, оставляли мне свои номера телефонов. После аварии меня обследовали на алкогольное опьянение, замерили тормозной след. Я не гнал, был трезв. Ко мне у полиции претензий нет.

В пермском УГИБДД корреспонденту Properm.ru подтвердили, что информация о возбуждении уголовного дела не соответствует действительности. Составлен административный протокол, в котором говорится о том, что пешеход нарушил ПДД.

— Девушка 1986 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. После того, как она поправится, судмедэкспертиза сделает вывод о тяжести полученных ею травм. По этому заключению будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Анализ крови пострадавшей показал наличие алкоголя в крови, — прокомментировали в ведомстве.

#Происшествия#Дтп
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