Сбитая на Екатерининской девушка нарушила ПДД в пьяном виде

— Дорога была свободна и мы, прежде чем переходить ее, смотрели по сторонам. Водитель ехал быстро. Мы ее переходили не по переходу, а там, где все переходят, — рассказала корреспонденту Properm.ru Мария. После удара она потеряла сознание и была доставлена в больницу с сотрясением мозга и переломом таза.