Родил сына — купил LADA: правительство разрешит тратить маткапитал на автомобили

Posted 10 декабря 2014, 08:40
Published 10 декабря 2014, 08:40
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Российское правительство поручило Минтруду и другим ведомствам рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского капитала на приобретение транспортных средств, сообщается на официальном сайте кабмина. Поручение, которое необходимо выполнить до 12 февраля 2015 года, было дано по итогам совещания о мерах по поддержке российского рынка автомобильной техники.
В России маткапитал предоставляется семьям, родившим второго ребенка либо следующего, если при рождении второго ребенка не оформлялось право на использование этих средств.
Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, образование ребенка и формирование накопительной части трудовой пенсии для матери. В этом году размер выплат составляет 429,5 тысяч рублей.
Отметим, программа маткапила, запущенная с 2007 года, была рассчитана на 10 лет и должна закончиться в 2016 году. Вице-премьер РФ Ольга Голодец неоднократно заявляла, что демографическую программу нужно продлить еще минимум на 5 лет.
О продлении демографических программ говорил и президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию.