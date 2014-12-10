Родил сына — купил LADA: правительство разрешит тратить маткапитал на автомобили

Отметим, программа маткапила, запущенная с 2007 года, была рассчитана на 10 лет и должна закончиться в 2016 году. Вице-премьер РФ Ольга Голодец неоднократно заявляла, что демографическую программу нужно продлить еще минимум на 5 лет.