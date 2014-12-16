Пермская полиция задержала воров-сладкоежек

Posted 16 декабря 2014, 09:29
Published 16 декабря 2014, 09:29
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Полиция задержала двух сладкоежек, ограбивших торговый павильон на ул. братьев Игнатовых. Инцидент произошел еще в июне. Неизвестные проникли в помещение, взломав замок входной двери.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, из торговой точки они похитили кондитерские изделия на общую сумму более 2 тыс. рублей. О личностях преступников стало известно только сейчас: ими оказались двое безработных, ранее не судимых жителей Перми. Они задержаны, возбуждено уголовное дело.