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Posted 16 декабря 2014, 09:29

Published 16 декабря 2014, 09:29

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Пермская полиция задержала воров-сладкоежек

Пермская полиция задержала воров-сладкоежек

16 декабря 2014, 09:29
Фото: Properm.ru.
Мужчины украли из торгового павильона сладости на 2 тысячи рублей.

Полиция задержала двух сладкоежек, ограбивших торговый павильон на ул. братьев Игнатовых. Инцидент произошел еще в июне. Неизвестные проникли в помещение, взломав замок входной двери.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, из торговой точки они похитили кондитерские изделия на общую сумму более 2 тыс. рублей. О личностях преступников стало известно только сейчас: ими оказались двое безработных, ранее не судимых жителей Перми. Они задержаны, возбуждено уголовное дело.

#Происшествия#Кража#Воровство#Майл
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