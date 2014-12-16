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Posted 16 декабря 2014, 07:18

Published 16 декабря 2014, 07:18

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

С 1 апреля в Перми введут электронную систему оплаты проезда

С 1 апреля в Перми введут электронную систему оплаты проезда

16 декабря 2014, 07:18
Фото: Properm.ru.
Об этом на сегодняшнем заседании гордумы заявил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

С 1 апреля 2015 года в Перми будет введена электронная система оплаты проезда. Об этом
сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы заявил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Возможность оплатить проезд в пермских автобусах с помощью пластиковой картой появилась в начале сентября. А с 23 октября по 22 ноября «ПермГорЭлектроТранс» тестировал электронную систему оплаты проезда.

О том, что как мы тестировали электронную систему оплаты проезда читайте здесь.

#Общество#Оплата проезда#Электронная система оплаты проезда
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