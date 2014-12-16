С 1 апреля в Перми введут электронную систему оплаты проезда

Posted 16 декабря 2014, 07:18
Published 16 декабря 2014, 07:18
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
С 1 апреля 2015 года в Перми будет введена электронная система оплаты проезда. Об этом
сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы заявил замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич.
Возможность оплатить проезд в пермских автобусах с помощью пластиковой картой появилась в начале сентября. А с 23 октября по 22 ноября «ПермГорЭлектроТранс» тестировал электронную систему оплаты проезда.
О том, что как мы тестировали электронную систему оплаты проезда читайте здесь.