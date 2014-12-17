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Posted 17 декабря 2014, 06:06

Published 17 декабря 2014, 06:06

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Прикамье продавец киоска отобрала пистолет у грабителей

В Прикамье продавец киоска отобрала пистолет у грабителей

17 декабря 2014, 06:06
Фото: Properm.ru.
Благодаря ее действиям, преступников удалось задержать.

Благодаря смелой женщине в Карагае задержали двух грабителей. Продавец нашла на улице патрульных полицейских и сообщила, что в киоск забежали два молодых человека с оружием.

Налетчики направили на женщину пистолет и потребовали отдать все деньги из кассы. Женщина не растерялась и выхватила у них оружие. Грабители незамедлительно покинули место преступления.

Задержать их удалось по «горячим следам» в соседнем дворе, у них изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Грабеж
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