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Posted 18 декабря 2014, 04:50

Published 18 декабря 2014, 04:50

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

18 и 19 декабря в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД

18 и 19 декабря в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД

18 декабря 2014, 04:50
Фото: Properm.ru.
Цель - выявление нетрезвых водителей, нарушителей скоростного режима, а также автотранспорта с тонированными стеклами.

В последние дни рабочей недели, 18 и 19 декабря, в Перми пройдут масштабные рейды, основная цель которых — пресечение грубых нарушений ПДД. Проверять будут всё: тонировку стекол, скорость движения, трезвость водителей.

Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям, что согласно техническому регламенту светопропускание ветрового и боковых стекол, предназначенных для обзора водителя, должны составлять не менее 75%.

УГИБДД по Пермскому краю сообщает, что все нарушители будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству.

#Авто#Рейд#Паутина
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