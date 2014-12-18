18 и 19 декабря в Перми пройдут массовые рейды ГИБДД

Posted 18 декабря 2014, 04:50
Published 18 декабря 2014, 04:50
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В последние дни рабочей недели, 18 и 19 декабря, в Перми пройдут масштабные рейды, основная цель которых — пресечение грубых нарушений ПДД. Проверять будут всё: тонировку стекол, скорость движения, трезвость водителей.
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Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям, что согласно техническому регламенту светопропускание ветрового и боковых стекол, предназначенных для обзора водителя, должны составлять не менее 75%.
УГИБДД по Пермскому краю сообщает, что все нарушители будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству.