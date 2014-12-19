Однообразно и дорого: продавцы одежды приостановили поставки в Россию

Posted 19 декабря 2014, 07:12
Published 19 декабря 2014, 07:12
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Крупные продавцы одежды, обуви и аксессуаров приостановили поставки товара в российские магазины из-за девальвации рубля, пишут «Ведомости». Торговые отношения заморозили концерн Inditex (им принадлежат Zara, Oysho и Bershka), а также BNS Group, которая управляет в России сетями Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors и TopShop.
По словам генерального директора BNS Group Дениса Богатырева, компания взяла паузу до конца 2014 года и остановила платежи поставщикам. Руководство BNS Group ждет снижения курса евро и доллара.
Сеть закупила товар на лето 2015 года, а вот на 2015–2016 гг. — не успела. По словам ритейлеров, паниковать не стоит, поскольку в Азии достаточно поставщиков одежды и «может подстраховать Узбекистан».
Ритейл не спешит конвертировать рубли в валюту по текущему высокому курсу, задерживая оплату заказов и поставок, рассказал изданию топ-менеджер одной из федеральных сетей одежды. У продавцов может не остаться денег для оплаты новых коллекций.
По словам управляющего директора Esper Group Дарьи Ядерной, в следующих сезонах потребители столкнутся со «стилевым однообразием» и сокращением количества товара по мере увеличения размера. Также существенно вырастет розничная цена на одежду и обувь.