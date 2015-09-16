Свердловский суд вынес приговор пермяку за ложное сообщение об акте терроризма

14 сентября 2015 Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Ночью десятого февраля 2014 года осужденный, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру «02» и сообщил, что в одном из зданий Политеха заложено взрывное устройство.