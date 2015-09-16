Свердловский суд вынес приговор пермяку за ложное сообщение об акте терроризма

Posted 16 сентября 2015, 13:52
Published 16 сентября 2015, 13:52
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
14 сентября 2015 Свердловский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Ночью десятого февраля 2014 года осужденный, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру «02» и сообщил, что в одном из зданий Политеха заложено взрывное устройство.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательные службы, обследовав место происшествия, установили, что взрывное устройство отсутствовало, сообщение о готовившемся акте оказалось ложным.
Суд приговорил подсудимого к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 15% ежемесячно из заработка осужденного, сообщает пресс-служба Прокуратуры.