В Березниках 18-летний вор обокрал пенсионера

В ходе следствия оперативники установили, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав нужную «отмычку». Были опрошены возможные свидетели, собраны необходимые улики. В результате проведенных мероприятий, стражами порядка был изобличен нигде не работающий 18-летний местный житель. Ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков.