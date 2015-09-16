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Posted 16 сентября 2015, 04:50

Published 16 сентября 2015, 04:50

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Березниках 18-летний вор обокрал пенсионера

В Березниках 18-летний вор обокрал пенсионера

16 сентября 2015, 04:50
Фото: Properm.ru.
Оцененный ущерб составил более 36 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Березниках. В полицию обратился 63-летний мужчина с заявлением о краже. Из его квартиры похитили телевизор и компьютерную технику. Причиненный ущерб составил более 36 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ходе следствия оперативники установили, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав нужную «отмычку». Были опрошены возможные свидетели, собраны необходимые улики. В результате проведенных мероприятий, стражами порядка был изобличен нигде не работающий 18-летний местный житель. Ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков.

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Молодой человек водворён в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято и возвращено пенсионеру.

#Происшествия#Кража
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