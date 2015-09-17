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Posted 17 сентября 2015, 08:49

Published 17 сентября 2015, 08:49

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Перми таможенники изъяли 1,5 килограмма наркотиков

В Перми таможенники изъяли 1,5 килограмма наркотиков

17 сентября 2015, 08:49
Фото: Properm.ru.
Контрабанду перевозил житель Ижевска. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

14 сентября в Перми таможенники возбудили уголовное дело в отношении жителя Ижевска по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст.229.1 УК РФ (соучастие и незаконное перемещение через границу наркотических средств), сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено, наркотики прибыли в Россию из Китая международным почтовым отправлением. В посылке находились самые разные виды наркотических средств: N-метилэфедрон, 2,5-Диметоксифенэтиламин, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид. Общая масса изъятой контрабанды составила 1,5 килограмма.

Всего с начала текущего года сотрудниками Пермской таможни изъято более 3 килограммов сильнодействующих и наркотических веществ, ввозимых во всех случаях посредством международных почтовых отправлений.

#Происшествия#Наркотики
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