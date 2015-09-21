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Posted 21 сентября 2015, 05:10

Published 21 сентября 2015, 05:10

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми задержан наркоторговец с товаром на 1,5 млн рублей

В Перми задержан наркоторговец с товаром на 1,5 млн рублей

21 сентября 2015, 05:10
Фото: Properm.ru.
Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Свердловском районе сотрудники наркоконтроля задержали местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УФСКН, 2012 году мужчина уже привлекался наркополицейскими к уголовной ответственности за сбыт и хранение курительных смесей. Спустя месяц после частичного отбытия назначенного срока наказания, замененного на ограничение свободы, мужчина вновь был задержан оперативниками наркоконтроля при попытке сбыта трех видов наркотических средств.

В квартире, где проживал обвиняемый при обыске наркополицейские обнаружили синтетические наркотики: в таблетках желтого цвета в количестве 453 штук (153 гр.), в капсулах – 466 штук (123 гр.), а также 497 граммов вещества растительного происхождения, пропитанного синтетическим каннабиноидом.

Из расчета их стоимости на «черном рынке», наркотика изъято на сумму около 1 миллиона 450 тысяч рублей.

#Видео#Происшествия#Наркотики
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