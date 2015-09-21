В Перми задержан наркоторговец с товаром на 1,5 млн рублей

Posted 21 сентября 2015, 05:10
Published 21 сентября 2015, 05:10
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В Свердловском районе сотрудники наркоконтроля задержали местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков.
Как сообщает пресс-служба УФСКН, 2012 году мужчина уже привлекался наркополицейскими к уголовной ответственности за сбыт и хранение курительных смесей. Спустя месяц после частичного отбытия назначенного срока наказания, замененного на ограничение свободы, мужчина вновь был задержан оперативниками наркоконтроля при попытке сбыта трех видов наркотических средств.
В квартире, где проживал обвиняемый при обыске наркополицейские обнаружили синтетические наркотики: в таблетках желтого цвета в количестве 453 штук (153 гр.), в капсулах – 466 штук (123 гр.), а также 497 граммов вещества растительного происхождения, пропитанного синтетическим каннабиноидом.
Из расчета их стоимости на «черном рынке», наркотика изъято на сумму около 1 миллиона 450 тысяч рублей.