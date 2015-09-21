В Перми задержан наркоторговец с товаром на 1,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба УФСКН, 2012 году мужчина уже привлекался наркополицейскими к уголовной ответственности за сбыт и хранение курительных смесей. Спустя месяц после частичного отбытия назначенного срока наказания, замененного на ограничение свободы, мужчина вновь был задержан оперативниками наркоконтроля при попытке сбыта трех видов наркотических средств.