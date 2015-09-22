Пермячка пыталась защитить сына от уплаты долгов с помощью ножовки и «актерской игры»

Дальше началась настоящая актерская игра. Сначала женщина метнулась в коридор и схватила ножовку, видимо, для устрашения. «Примеряя разные роли, почтенная дама то грозилась покончить с собой, то хваталась за сердце и звонила в «Скорую помощь», то намеревалась продемонстрировать непрошеным гостям силу своего удара, а услышав «нахальное» предложение приставов пройти в помещение, присесть и все обсудить, она и вовсе потеряла всякое терпение. Распалившаяся хозяйка квартиры схватила судебного пристава по ОУПДС за форму и попыталась оттолкнуть, чтобы беспрепятственно закрыть дверь», — сообщили в пресс-службе ФССП.