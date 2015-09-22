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Posted 22 сентября 2015, 07:55

Published 22 сентября 2015, 07:55

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Пермячка пыталась защитить сына от уплаты долгов с помощью ножовки и «актерской игры»

Пермячка пыталась защитить сына от уплаты долгов с помощью ножовки и «актерской игры»

22 сентября 2015, 07:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
Женщина устроила «театральное представление» перед приставами, чтобы их прогнать

Судебные приставы столкнулись с сопротивлением при совершении очередного рейда по поиску должников. Придя к одному из них, приставы наткнулись на маму неплательщика. Она заявила, что сын не живет с ней уже четыре года, отказалась расписываться в повестке и предъявить свои документы.

Дальше началась настоящая актерская игра. Сначала женщина метнулась в коридор и схватила ножовку, видимо, для устрашения. «Примеряя разные роли, почтенная дама то грозилась покончить с собой, то хваталась за сердце и звонила в «Скорую помощь», то намеревалась продемонстрировать непрошеным гостям силу своего удара, а услышав «нахальное» предложение приставов пройти в помещение, присесть и все обсудить, она и вовсе потеряла всякое терпение. Распалившаяся хозяйка квартиры схватила судебного пристава по ОУПДС за форму и попыталась оттолкнуть, чтобы беспрепятственно закрыть дверь», — сообщили в пресс-службе ФССП.

После всех безрезультатных попыток прогнать служителей Фемиды, женщина выхватила из рук пристава мобильный телефон, разобрала его и кинула обратно сотруднику по частям. Приехавшие врачи заключили, что женщина здорова.

Спустя некоторое время появился и сам должник. Он пригласил приставов в квартиру, где на его имущество был наложен арест.

#Происшествия#Приставы
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