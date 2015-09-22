Пермячка пыталась защитить сына от уплаты долгов с помощью ножовки и «актерской игры»

Posted 22 сентября 2015, 07:55
Published 22 сентября 2015, 07:55
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Судебные приставы столкнулись с сопротивлением при совершении очередного рейда по поиску должников. Придя к одному из них, приставы наткнулись на маму неплательщика. Она заявила, что сын не живет с ней уже четыре года, отказалась расписываться в повестке и предъявить свои документы.
Дальше началась настоящая актерская игра. Сначала женщина метнулась в коридор и схватила ножовку, видимо, для устрашения. «Примеряя разные роли, почтенная дама то грозилась покончить с собой, то хваталась за сердце и звонила в «Скорую помощь», то намеревалась продемонстрировать непрошеным гостям силу своего удара, а услышав «нахальное» предложение приставов пройти в помещение, присесть и все обсудить, она и вовсе потеряла всякое терпение. Распалившаяся хозяйка квартиры схватила судебного пристава по ОУПДС за форму и попыталась оттолкнуть, чтобы беспрепятственно закрыть дверь», — сообщили в пресс-службе ФССП.
После всех безрезультатных попыток прогнать служителей Фемиды, женщина выхватила из рук пристава мобильный телефон, разобрала его и кинула обратно сотруднику по частям. Приехавшие врачи заключили, что женщина здорова.
Спустя некоторое время появился и сам должник. Он пригласил приставов в квартиру, где на его имущество был наложен арест.