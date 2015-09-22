В Перми тепло появилось в 35% многоквартирных домов

Posted 22 сентября 2015, 09:40
Published 22 сентября 2015, 09:40
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
22 сентября в гордуме был рассмотрен вопрос о подаче тепла в городе. В Перми среди 80% детских садов и школ отопление уже подано, сообщает администрация Перми.
Заместитель главы Перми Николай Уханов в своем докладе пояснил, что из-за прохладной погоды в этом году подача отопления началась раньше — с 3 сентября.
На сегодняшний день отопление подается в 239 объектов социальной сферы и 2058 многоквартирных домов, что составляет 35% от их общего количества. Быстрее всего запуск тепла идет в Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах.
Сейчас продолжается процесс запуска тепла в жилые дома: идет заполнение системы теплоснабжения сетевой водой, при необходимости донастройка внутридомового оборудования, что позволит при понижении температуры воздуха оперативно начать отапливать дома. Система теплоснабжения в многоквартирных домах заполнена уже на 70%.