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Posted 23 сентября 2015, 05:02

Published 23 сентября 2015, 05:02

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

В Перми из строительного магазина украли 143 тысячи рублей

В Перми из строительного магазина украли 143 тысячи рублей

23 сентября 2015, 05:02
Фото: Properm.ru.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Мотовилихе, на ул. Уральской. В полицию поступило заявление о краже денег в одном из строительных магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.

В магазин немедленно прибыли оперативники, опросили директора, продавцов и возможных свидетелей. Было установлено, что злоумышленник, будучи в магазине, воспользовался удобным моментом и украл из стола более 143 тыс. рублей. Были собраны необходимые улики.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 27-летний житель Лобаново. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

#Происшествия#Кража
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