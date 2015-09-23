В Перми из строительного магазина украли 143 тысячи рублей

В магазин немедленно прибыли оперативники, опросили директора, продавцов и возможных свидетелей. Было установлено, что злоумышленник, будучи в магазине, воспользовался удобным моментом и украл из стола более 143 тыс. рублей. Были собраны необходимые улики.