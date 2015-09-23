В Перми из строительного магазина украли 143 тысячи рублей

Posted 23 сентября 2015, 05:02
Published 23 сентября 2015, 05:02
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
Инцидент произошел в Мотовилихе, на ул. Уральской. В полицию поступило заявление о краже денег в одном из строительных магазинов, сообщает пресс-служба ведомства.
В магазин немедленно прибыли оперативники, опросили директора, продавцов и возможных свидетелей. Было установлено, что злоумышленник, будучи в магазине, воспользовался удобным моментом и украл из стола более 143 тыс. рублей. Были собраны необходимые улики.
В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 27-летний житель Лобаново. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.