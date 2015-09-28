На трассе в Прикамье в ДТП погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок

Posted 28 сентября 2015, 09:49
Published 28 сентября 2015, 09:49
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Вчера, 27 сентября, в 19:45 на 43 км автодороги Болгары-Юго-Камский-Крылово столкнулись два легковых автомобиля.
Водитель автомобиля ВАЗ-210540, женщина 1985 года рождения, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением водителя 1966 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21074 получил смертельную травму. Водитель ВАЗ-210540 и ее 6-летний пассажир госпитализированы с травмами, сообщает ГУ МВД.