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Posted 28 сентября 2015, 09:49

Published 28 сентября 2015, 09:49

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

На трассе в Прикамье в ДТП погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок

На трассе в Прикамье в ДТП погиб мужчина и пострадал 6-летний ребенок

28 сентября 2015, 09:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

Вчера, 27 сентября, в 19:45 на 43 км автодороги Болгары-Юго-Камский-Крылово столкнулись два легковых автомобиля.

Водитель автомобиля ВАЗ-210540, женщина 1985 года рождения, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением водителя 1966 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21074 получил смертельную травму. Водитель ВАЗ-210540 и ее 6-летний пассажир госпитализированы с травмами, сообщает ГУ МВД.

#Авто#Дтп
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