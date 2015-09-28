Сотрудники ГИБДД за выходные поймали в Прикамье 219 нетрезвых водителей

Posted 28 сентября 2015, 05:12
Published 28 сентября 2015, 05:12
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
В прошедшие выходные в Пермском крае были проведены массовые проверки водителей на трассах регионального и федерального значения. В результате проверок были задержаны 219 нетрезвых водителей.
Всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 8 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 42 ДТП, в которых 8 человек погибли, 53 — получили травмы. Кроме этого стражи порядка выявили 111 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, 166 водителей были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля, кроме этого нарушение ПДД допустили 298 пешеходов, сообщает ГУ МВД.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает, что с 1 июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в пьяном виде. Уголовная ответственность последует, если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста во второй раз, либо водитель повторно откажется от медосвидетельствования. Возросла так же и сумма штрафа. Она составляет 200–300 тыс. рублей, либо в качестве наказания будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, к пьяному водителю может быть применено лишение свободы на срок до двух лет.