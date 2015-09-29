В Верещагино 28-летнего мужчину осудят за 4 кг марихуаны

Posted 29 сентября 2015, 05:40
Published 29 сентября 2015, 05:40
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Сотрудники ФСКН задержали 28-летнего жителя Верещагино по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В результате у мужчины изъяли 4 килограмма марихуаны.
Наркотики мужчина прятал в доме. Часть была спрятана в предбаннике, часть в вещах на чердаке. Чуть позже был обнаружен уже готовый к употреблению наркотик.
По данному факту возбуждено уголовное дело.