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Posted 29 сентября 2015, 05:40

Published 29 сентября 2015, 05:40

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

В Верещагино 28-летнего мужчину осудят за 4 кг марихуаны

В Верещагино 28-летнего мужчину осудят за 4 кг марихуаны

29 сентября 2015, 05:40
Фото: Properm.ru.
Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСКН задержали 28-летнего жителя Верещагино по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В результате у мужчины изъяли 4 килограмма марихуаны.

Наркотики мужчина прятал в доме. Часть была спрятана в предбаннике, часть в вещах на чердаке. Чуть позже был обнаружен уже готовый к употреблению наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

#Происшествия#Наркотики
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