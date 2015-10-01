В Перми перекроют улицу Одоевского и Степана Разина

Posted 1 октября 2015, 11:18
Published 1 октября 2015, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
С 2 октября будет закрыто движение транспорта по улице Степана Разина. С 4 октября движение перекроют и на перекрестке Беляева и Одоевского. Перекрытие дорог связано с проведением строительных работ в коммунальных сетях, сообщает администрация Перми.
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Перекрытие движения по улице Степана Разина в районе дома №30 вводится на период с 2 по 19 октября. Объезд будет осуществляться по улицам Уральской и Крупской. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».
Перекрытие движения на перекрестке улиц Беляева и Одоевского вводится на период с 4 по 17 октября. Объезд будет организован по улицам Комбайнеров, Леонова и Нефтяников. Работы проводит ООО «Пермская сетевая компания».