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Posted 1 октября 2015, 11:18

Published 1 октября 2015, 11:18

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми перекроют улицу Одоевского и Степана Разина

В Перми перекроют улицу Одоевского и Степана Разина

1 октября 2015, 11:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Перекрытие дорог связано с проведением строительных работ в коммунальных сетях.

С 2 октября будет закрыто движение транспорта по улице Степана Разина. С 4 октября движение перекроют и на перекрестке Беляева и Одоевского. Перекрытие дорог связано с проведением строительных работ в коммунальных сетях, сообщает администрация Перми.

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Перекрытие движения по улице Степана Разина в районе дома №30 вводится на период с 2 по 19 октября. Объезд будет осуществляться по улицам Уральской и Крупской. Работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».

Перекрытие движения на перекрестке улиц Беляева и Одоевского вводится на период с 4 по 17 октября. Объезд будет организован по улицам Комбайнеров, Леонова и Нефтяников. Работы проводит ООО «Пермская сетевая компания».

#Авто#Пермские дороги
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