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Posted 1 октября 2015, 05:50

Published 1 октября 2015, 05:50

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье задержали 60-летнего грабителя магазинов

В Прикамье задержали 60-летнего грабителя магазинов

1 октября 2015, 05:50
Фото: Properm.ru.
Мужчина похищал выручку из магазинов. В последний раз смог украсть 12 тыс. рублей.

В июне этого года в Александровске была совершена кража из магазина. Улучшив момент, вор похитил из кассы 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе следственно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей злоумышленник был найден и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 60-летний уроженец Соликамска без постоянного места жительства.

Позже выяснилось, что мужчина причастен к краже в поселке Яйва, совершенной в марте того года. Тогда злоумышленник также похитил выручку и смог скрыться от продавщицы. По «горячим следам» его задержать не удалось.

Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к другим преступлениям. По факту краж заведено уголовное дело.

#Происшествия#Кража
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