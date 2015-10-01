В Прикамье задержали 60-летнего грабителя магазинов

Posted 1 октября 2015, 05:50
Published 1 октября 2015, 05:50
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В июне этого года в Александровске была совершена кража из магазина. Улучшив момент, вор похитил из кассы 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе следственно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей злоумышленник был найден и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 60-летний уроженец Соликамска без постоянного места жительства.
Позже выяснилось, что мужчина причастен к краже в поселке Яйва, совершенной в марте того года. Тогда злоумышленник также похитил выручку и смог скрыться от продавщицы. По «горячим следам» его задержать не удалось.
Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к другим преступлениям. По факту краж заведено уголовное дело.