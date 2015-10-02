Председатель ТСЖ в Березниках предстанет перед судом за коммерческий подкуп

По данным следствия, 27 декабря 2012 года председатель ТСЖ получила через посредника 100 тыс. рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за незаконное предоставление коммерческой организации преимущества при проведении конкурса на право заключения договора подряда по ремонту лифтовых систем в доме. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает следственный комитет.