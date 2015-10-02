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Posted 2 октября 2015, 08:58

Published 2 октября 2015, 08:58

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Председатель ТСЖ в Березниках предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Председатель ТСЖ в Березниках предстанет перед судом за коммерческий подкуп

2 октября 2015, 08:58
Фото: Properm.ru.
Женщина получила 100 тыс. рублей за предоставление преимущества при проведении конкурса на право проведения ремонта лифтовых систем в доме.

Следственный отдел Березников завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в коммерческом подкупе за совершение незаконных действий.

По данным следствия, 27 декабря 2012 года председатель ТСЖ получила через посредника 100 тыс. рублей от представителя общества с ограниченной ответственностью за незаконное предоставление коммерческой организации преимущества при проведении конкурса на право заключения договора подряда по ремонту лифтовых систем в доме. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает следственный комитет.

#Общество#Тсж
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