Семь голов в ворота олигархов: Владимир Путин отметил день рождения на льду

Posted 8 октября 2015, 06:35
Published 8 октября 2015, 06:35
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Президент России Владимир Путин, которому сегодня исполнилось 63 года, отметил дату на льду сочинской арены «Шайба». Глава государства поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги и забросил семь шайб, сообщает пресс-служба Кремля.
Как передает ТАСС, российский лидер выступал под 11-м номером за команду «Звезд НХЛ», которая обыграла «Сборную НХЛ» со счетом 15:10.
В одной команде с президентом выступили Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев и другие. В форме другого цвета на лед вышли представители органов власти и бизнеса, среди которых были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, а также олигархи Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги.