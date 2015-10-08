Семь голов в ворота олигархов: Владимир Путин отметил день рождения на льду

В одной команде с президентом выступили Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев и другие. В форме другого цвета на лед вышли представители органов власти и бизнеса, среди которых были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, а также олигархи Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги.