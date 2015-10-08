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Posted 8 октября 2015, 06:35

Published 8 октября 2015, 06:35

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Семь голов в ворота олигархов: Владимир Путин отметил день рождения на льду

Семь голов в ворота олигархов: Владимир Путин отметил день рождения на льду

8 октября 2015, 06:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Владимир Путин
Команда президента обыграла соперников в хоккей со счетом 15:10.

Президент России Владимир Путин, которому сегодня исполнилось 63 года, отметил дату на льду сочинской арены «Шайба». Глава государства поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги и забросил семь шайб, сообщает пресс-служба Кремля.

Как передает ТАСС, российский лидер выступал под 11-м номером за команду «Звезд НХЛ», которая обыграла «Сборную НХЛ» со счетом 15:10.

В одной команде с президентом выступили Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев и другие. В форме другого цвета на лед вышли представители органов власти и бизнеса, среди которых были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, а также олигархи Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги.

Видео: RT на русском
#Спорт#Видео#Владимир Путин
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