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Posted 9 октября 2015, 10:56

Published 9 октября 2015, 10:56

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Дело березниковского депутата о взятке в 200 тысяч долларов передали в суд

Дело березниковского депутата о взятке в 200 тысяч долларов передали в суд

9 октября 2015, 10:56
Фото: Properm.ru.
Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.

Следственный комитет завершил расследовании депутата березниковской гордумы. Он обвиняется по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в мае 2015 года депутат, выступая посредником, обратился к сотруднику налоговой службы с предложением о взятке в 200 тыс. долларов, чтобы налоговик отменил решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения крупного предприятия. В свою очередь, сотрудник налоговой службы обратился в полицию с целью привлечь взяточника к ответственности.

В июне 2015 года депутат, действуя в качестве посредника, передал работнику налоговой службы первую части взятки в размере 100 тысяч долларов США. 25 июня 2015 года обвиняемый был задержан. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.

#Происшествия#Взятка
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