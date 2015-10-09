Дело березниковского депутата о взятке в 200 тысяч долларов передали в суд

Posted 9 октября 2015, 10:56
Published 9 октября 2015, 10:56
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Следственный комитет завершил расследовании депутата березниковской гордумы. Он обвиняется по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в мае 2015 года депутат, выступая посредником, обратился к сотруднику налоговой службы с предложением о взятке в 200 тыс. долларов, чтобы налоговик отменил решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения крупного предприятия. В свою очередь, сотрудник налоговой службы обратился в полицию с целью привлечь взяточника к ответственности.
В июне 2015 года депутат, действуя в качестве посредника, передал работнику налоговой службы первую части взятки в размере 100 тысяч долларов США. 25 июня 2015 года обвиняемый был задержан. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.