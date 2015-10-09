Дело березниковского депутата о взятке в 200 тысяч долларов передали в суд

Установлено, что в мае 2015 года депутат, выступая посредником, обратился к сотруднику налоговой службы с предложением о взятке в 200 тыс. долларов, чтобы налоговик отменил решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения крупного предприятия. В свою очередь, сотрудник налоговой службы обратился в полицию с целью привлечь взяточника к ответственности.