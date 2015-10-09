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Posted 9 октября 2015, 12:47

Published 9 октября 2015, 12:47

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Девушку-депутата сельского поселения в Краснокамском районе задержали сотрудники ФСКН

Девушку-депутата сельского поселения в Краснокамском районе задержали сотрудники ФСКН

9 октября 2015, 12:47
Фото: Properm.ru.
У 24-летней подозреваемой изъяли три с половиной грамма наркотического средства.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов одного из сельских поселений Краснокамского муниципального района.

24-летняя девушка подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.

По данным следствия, 16 сентября 2015 года сотрудники УФСКН России по Пермскому краю при личном досмотре обнаружили и изъяли у девушки 3,515 грамма наркотического средства.

Сейчас уголовное дело расследуется следственным отделом по городу Краснокамск. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает следственный комитет.

#Происшествия#Наркотик
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