Девушку-депутата сельского поселения в Краснокамском районе задержали сотрудники ФСКН

Posted 9 октября 2015, 12:47
Published 9 октября 2015, 12:47
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов одного из сельских поселений Краснокамского муниципального района.
24-летняя девушка подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.
По данным следствия, 16 сентября 2015 года сотрудники УФСКН России по Пермскому краю при личном досмотре обнаружили и изъяли у девушки 3,515 грамма наркотического средства.
Сейчас уголовное дело расследуется следственным отделом по городу Краснокамск. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает следственный комитет.