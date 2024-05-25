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Наркотик

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2024
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
В отношении жителя Пермского района было возбуждено уголовное дело.
25 мая 2024, 05:00
Силовики раскрыли преступную группу, продававшую наркотики в Прикамье 10 лет
При задержании у злоумышленников изъяли крупную партию запрещенных веществ.
15 марта 2024, 05:04
Закладчику, сделавшему 100 тайников вдоль железной дороги в Перми, вынесен приговор
14 марта 2024, 06:57
2015
Девушку-депутата сельского поселения в Краснокамском районе задержали сотрудники ФСКН
У 24-летней подозреваемой изъяли три с половиной грамма наркотического средства.
9 октября 2015, 12:47
В Перми задержан наркоторговец со 100 граммами героина
Безработный мужчина ранее был судим за распространение запрещенных веществ.
10 марта 2015, 08:12
2014
Азербайджанцу, который привез в Пермь 7 кг гашиша, грозит до 20 лет колонии
Мужчина был задержан на вокзале Пермь-2 в январе.
7 апреля 2014, 07:07
Сотрудник полиции осужден за посредничество в передаче амфетамина
Суд назначил виновному штраф в размере 10 тыс. рублей. Из органов полиции мужчина уволен.
17 февраля 2014, 11:46
2013
В Перми ученика 9 класса будут судить за хранение «травки»
17-летний подросток приобрел курительную смесь через интернет.
1 ноября 2013, 07:52

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