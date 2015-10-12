Выходцы из Сирии и Северного Кавказа готовили теракт в Москве

Posted 12 октября 2015, 11:57
Published 12 октября 2015, 11:57
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Москве задержали 15 человек, которые подозреваются в подготовке террористического акта в столице. Как пишет газета «Московский комсомолец», 12 из задержанных — выходцы с Северного Кавказа (в том числе из Чечни), трое — граждане Сирии. Сейчас их допрашивают.
При этом «Интерфакс» сообщает, что задержанных только 10, но со ссылкой на источник также передает, что трое из них — сирийцы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), преступников задержали недалеко от станции метро «Улица 1905 года», по адресу Стрельбищенский переулок, д. 5, стр. 3 в Центральном административном округе. Там же силовики обнаружили бомбу мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте, которую обезвредили.
По информации правоохранителей, бомбу планировали взорвать при помощи мобильного телефона. Life News передает, что целью теракта мог стать метрополитен, один из аэропортов или другое место массового скопления людей. Выйти на след подозреваемых, по данным телеканала, помогла местная жительница, которая случайно услышала в разговоре мужчин в подъезде слово «детонатор».
Отметим, что на прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер заявил, что начало военной операции может иметь последствия для Москвы. Он предположил, что экстремисты могут осуществить атаки на территории самой России. Напомним, президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия начинает военную операцию в Сирии, наоборот, чтобы сработать на опережение и чтобы «террористы не пришли в наш дом».