Выходцы из Сирии и Северного Кавказа готовили теракт в Москве

Отметим, что на прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер заявил, что начало военной операции может иметь последствия для Москвы. Он предположил, что экстремисты могут осуществить атаки на территории самой России. Напомним, президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия начинает военную операцию в Сирии, наоборот, чтобы сработать на опережение и чтобы «террористы не пришли в наш дом».