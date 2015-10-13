В Перми из пожара спасено 12 взрослых и 3-летний ребенок

Как сообщает ГУ МЧС, были эвакуированы 12 человек и 3-летний ребенок, в том числе и с помощью автолестницы. В тушении пожара принимало участие 34 человека. Как рассказали соседи, 59-летний хозяин сгоревшей квартиры был очень пьян. В результате его госпитализировали с диагнозом отравление дымом, а вся квартира выгорела.