В Перми из пожара спасено 12 взрослых и 3-летний ребенок

Posted 13 октября 2015, 08:00
Published 13 октября 2015, 08:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Инцидент произошел 12 октября в Перми. Пожар начался в квартире по ул. Глазовская в пятиэтажном доме на третьем этаже.
Как сообщает ГУ МЧС, были эвакуированы 12 человек и 3-летний ребенок, в том числе и с помощью автолестницы. В тушении пожара принимало участие 34 человека. Как рассказали соседи, 59-летний хозяин сгоревшей квартиры был очень пьян. В результате его госпитализировали с диагнозом отравление дымом, а вся квартира выгорела.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.