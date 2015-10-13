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Posted 13 октября 2015, 08:00

Published 13 октября 2015, 08:00

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми из пожара спасено 12 взрослых и 3-летний ребенок

В Перми из пожара спасено 12 взрослых и 3-летний ребенок

13 октября 2015, 08:00
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Инцидент произошел 12 октября в Перми. Пожар начался в квартире по ул. Глазовская в пятиэтажном доме на третьем этаже.

Как сообщает ГУ МЧС, были эвакуированы 12 человек и 3-летний ребенок, в том числе и с помощью автолестницы. В тушении пожара принимало участие 34 человека. Как рассказали соседи, 59-летний хозяин сгоревшей квартиры был очень пьян. В результате его госпитализировали с диагнозом отравление дымом, а вся квартира выгорела.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

#Происшествия#Мчс
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