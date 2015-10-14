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Posted 14 октября 2015, 13:02

Published 14 октября 2015, 13:02

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

В районе площади Дружбы оштрафованный пешеход ударил головой сотрудника ГИБДД

В районе площади Дружбы оштрафованный пешеход ударил головой сотрудника ГИБДД

14 октября 2015, 13:02
Фото: Properm.ru.
В результате сотрудник ГИБДД получил закрытый перелом костей носа. Виновному назначено три года лишения свободы условно.

Доказательства, собранные следственным отделом Мотовилихинского района Перми, признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Перми.

Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

7 апреля 2015 года в районе площади Дружбы инспектор ГИБДД пресекая действия пешехода, осуществившего переход проезжей части в неустановленном месте, попросил его пройти в служебный автомобиль для составления административных материалов.

Мужчина, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, ударил его головой, в результате сотрудник ГИБДД получил закрытый перелом костей носа. Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает Следственный комитет.

#Происшествия#Гибдд
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