В районе площади Дружбы оштрафованный пешеход ударил головой сотрудника ГИБДД

Posted 14 октября 2015, 13:02
Published 14 октября 2015, 13:02
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
Доказательства, собранные следственным отделом Мотовилихинского района Перми, признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю Перми.
Мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
7 апреля 2015 года в районе площади Дружбы инспектор ГИБДД пресекая действия пешехода, осуществившего переход проезжей части в неустановленном месте, попросил его пройти в служебный автомобиль для составления административных материалов.
Мужчина, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, ударил его головой, в результате сотрудник ГИБДД получил закрытый перелом костей носа. Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает Следственный комитет.