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Posted 15 октября 2015, 08:25

Published 15 октября 2015, 08:25

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Кассационный суд подтвердил сговор на «дорожных» аукционах

Кассационный суд подтвердил сговор на «дорожных» аукционах

15 октября 2015, 08:25
Фото: Properm.ru.
Участники сговора могут быть наказаны оборотными штрафами, которые будут рассчитаны в зависимости от суммы выручки организаций за 2013 год

15 октября Федеральный арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Пермского УФАС России и подтвердил нарушение антимонопольного законодательства со стороны двух дорожных компаний: ООО «ФинЭкс» и ООО «Камаснаб».

Компании согласованно действовали на двух аукционах по содержанию и ремонту городских улиц и дорог Кировского района города Перми.

Торги были проведены в конце 2013 года. Оба аукциона общей стоимостью порядка 450 млн рублей выиграла компания «Камаснаб». При этом в обоих случаях к участию в торгах были допущены только «Камаснаб» и «ФинЭкс». Заявки остальных участников были признаны не соответствующими аукционной документации. Торги по обоим аукционам прошли по одинаковой схеме. Сначала поступило предложение ООО «Камаснаб» с незначительным понижением (на 0,5%) максимальной цены контракта. Затем в течение 10 минут поступало аналогичное по цене предложение ООО «ФинЭкс». Поскольку других шагов участники аукциона не делали, победителем признавалась та компания, чье предложение поступило первым, то есть — ООО «Камаснаб».

Антимонопольное ведомство установило, что предложения поступали с одного IP-адреса. Нарушители пытались оспорить решение Пермского УФАС России , однако кассационная инстанция подтвердила правоту антимонопольного органа.

Как пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева, антимонопольная служба установила, что «ООО «Камаснаб» и ООО «ФинЭкс» заключили устное соглашение. Начальная цена контракта в обоих случаях была снижена не более, чем на 0,5%.

#Общество#Аукцион
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