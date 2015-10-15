Кассационный суд подтвердил сговор на «дорожных» аукционах

Торги были проведены в конце 2013 года. Оба аукциона общей стоимостью порядка 450 млн рублей выиграла компания «Камаснаб». При этом в обоих случаях к участию в торгах были допущены только «Камаснаб» и «ФинЭкс». Заявки остальных участников были признаны не соответствующими аукционной документации. Торги по обоим аукционам прошли по одинаковой схеме. Сначала поступило предложение ООО «Камаснаб» с незначительным понижением (на 0,5%) максимальной цены контракта. Затем в течение 10 минут поступало аналогичное по цене предложение ООО «ФинЭкс». Поскольку других шагов участники аукциона не делали, победителем признавалась та компания, чье предложение поступило первым, то есть — ООО «Камаснаб».



Антимонопольное ведомство установило, что предложения поступали с одного IP-адреса. Нарушители пытались оспорить решение Пермского УФАС России , однако кассационная инстанция подтвердила правоту антимонопольного органа.



Как пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева, антимонопольная служба установила, что «ООО «Камаснаб» и ООО «ФинЭкс» заключили устное соглашение. Начальная цена контракта в обоих случаях была снижена не более, чем на 0,5%.