В Прикамье с начала года цены выросли на 10%

Posted 15 октября 2015, 07:37
Published 15 октября 2015, 07:37
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
С января по сентябрь в среднем все цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 10,9%. В целом по Приволжскому федеральному округу цены выросли на 9,7%, сообщает Пермьстат.
Стоимость продуктов в Прикамье увеличилась на 10%, непродовольственных товаров — на 9,4%. Средняя стоимость молока в Прикамье составила 43,33 рубля,1 кг сахара-песка — 56,51 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 43,06 рубля. Картофель (кг) стоит 18,88 рубля, капуста белокочанная свежая (кг) — 17,84 рубля. Стоимость автомобильного топлива в регионе: бензин АИ-80 — 31,4 рубля, АИ-92 — 34,2 рубля, АИ-95 — 37 рублей, дизельное топливо — 34,9 рубля.
Кроме того, стоимость фиксированного набора товаров и услуг по Пермскому краю увеличилась на 7,8% по сравнению с началом года и составила в сентябре 2015 года 12597,6 руб. в месяц.
В целом по Российской Федерации стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре 2015 года составила 13175,6 рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (сентябрь 2014 года — 11543,0 рубля и 6,3% соответственно). Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России составила 3516,7 руб. в месяц.