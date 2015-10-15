В Прикамье с начала года цены выросли на 10%

В целом по Российской Федерации стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре 2015 года составила 13175,6 рублей, увеличившись с начала года на 9,1% (сентябрь 2014 года — 11543,0 рубля и 6,3% соответственно). Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России составила 3516,7 руб. в месяц.