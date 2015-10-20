Полицейские задержали подозреваемых в разбое и краже 12 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ночью на территорию одной из лесоперерабатывающих баз ворвались злоумышленники, одетые в камуфляж и с масками на голове. Угрожая сторожу предметом, похожим на пистолет преступники связали его, а после взломали окно и проникли в здание. Из здания был похищен сейф с 12 млн рублей внутри.