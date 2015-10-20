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Posted 20 октября 2015, 11:05

Published 20 октября 2015, 11:05

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Полицейские задержали подозреваемых в разбое и краже 12 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемых в разбое и краже 12 млн рублей

20 октября 2015, 11:05
Фото: Properm.ru.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовный розыск раскрыл разбойное нападение, совершенное в Карагае осенью этого года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ночью на территорию одной из лесоперерабатывающих баз ворвались злоумышленники, одетые в камуфляж и с масками на голове. Угрожая сторожу предметом, похожим на пистолет преступники связали его, а после взломали окно и проникли в здание. Из здания был похищен сейф с 12 млн рублей внутри.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали трех мужчин — 22, 30 и 40 лет. Часть денег удалось изъять.

По факту разбоя, совершенное группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

#Происшествия#Разбой
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