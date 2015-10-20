Полицейские задержали подозреваемых в разбое и краже 12 млн рублей

Posted 20 октября 2015, 11:05
Published 20 октября 2015, 11:05
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Уголовный розыск раскрыл разбойное нападение, совершенное в Карагае осенью этого года.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ночью на территорию одной из лесоперерабатывающих баз ворвались злоумышленники, одетые в камуфляж и с масками на голове. Угрожая сторожу предметом, похожим на пистолет преступники связали его, а после взломали окно и проникли в здание. Из здания был похищен сейф с 12 млн рублей внутри.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали трех мужчин — 22, 30 и 40 лет. Часть денег удалось изъять.
По факту разбоя, совершенное группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.