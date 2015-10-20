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Posted 20 октября 2015, 05:28

Published 20 октября 2015, 05:28

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Перми «Ниссан» насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Перми «Ниссан» насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

20 октября 2015, 05:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
По факту ДТП проводится проверка.

ДТП с участием пешехода произошло 20 октября около 07:00 часов на дороге «Дружба» со стороны ул. Дедюкина.

Как сообщает ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем «Ниссан» ехал в сторну ул. Верхнекурьинской. Напротив остановки «Лесная поляна» он сбил 60-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате женщина погибла на месте. По факту ДТП проводится проверка.

#Авто#Дтп
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