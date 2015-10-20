В Перми «Ниссан» насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Как сообщает ГИБДД, 49-летний мужчина за рулем «Ниссан» ехал в сторну ул. Верхнекурьинской. Напротив остановки «Лесная поляна» он сбил 60-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.