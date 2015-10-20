В Закамске из шиномонтажа угнали «Ниссан»

Posted 20 октября 2015, 04:38
Published 20 октября 2015, 04:38
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В Кировском районе Перми у 46-летней женщины угнали «Ниссан Кашкай» прямо с территории шиномонтажа, находящегося по ул. Сивашская, сообщает полиция.
Оказалось, что женщина накануне оставила автомобиль для последующей смены колес и ушла по делам. Полицейские опросили работников шиномонтажа и установили, что угонщик — 43-летний неоднократно судимый местный житель. Его задержали и доставили в полицию.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.