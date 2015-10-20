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Posted 20 октября 2015, 04:38

Published 20 октября 2015, 04:38

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Закамске из шиномонтажа угнали «Ниссан»

В Закамске из шиномонтажа угнали «Ниссан»

20 октября 2015, 04:38
Фото: Properm.ru.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Кировском районе Перми у 46-летней женщины угнали «Ниссан Кашкай» прямо с территории шиномонтажа, находящегося по ул. Сивашская, сообщает полиция.

Оказалось, что женщина накануне оставила автомобиль для последующей смены колес и ушла по делам. Полицейские опросили работников шиномонтажа и установили, что угонщик — 43-летний неоднократно судимый местный житель. Его задержали и доставили в полицию.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

#Происшествия#Угон
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