С начала года «Ростелеком» обеспечил доступ к интернету для 45 тыс. семей Прикамья

Posted 21 октября 2015, 03:30
Published 21 октября 2015, 03:30
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Компания «Ростелеком» продолжает расширять оптическое покрытие на территории Пермского края. С начала года более 45 тыс. семей региона получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету.
Лидерами среди городов Пермского края по объемам «оптического» строительства стали Чусовой и Краснокамск, где более 4400 семей получили доступ к телеком-услугам по инновационной технологии «оптика в квартиру». На втором месте — Чайковский, более 3500 семей и на третьем — Добрянка, более 3400 семей. Жители этих и других городов Прикамья могут пользоваться услугами связи технологии GPON, с помощью которой можно подключить по одному кабелю сразу несколько услуг (интернет, интерактивное телевидение и цифровую телефонию), со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.
Напомним, в настоящее время «Ростелеком» реализует стратегию, предусматривающую ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России. В Пермском крае до конца 2015 года эта программа будет реализована в 14 муниципальных районах. Кроме того, в Перми и Пермском районе (в Гамово, Фролах, Култаево, Лобаново, Усть-Качке) компания проводит Большую оптическую стройку, которая также отличается рекордными объемами и темпами строительства.