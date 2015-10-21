С начала года «Ростелеком» обеспечил доступ к интернету для 45 тыс. семей Прикамья

Лидерами среди городов Пермского края по объемам «оптического» строительства стали Чусовой и Краснокамск, где более 4400 семей получили доступ к телеком-услугам по инновационной технологии «оптика в квартиру». На втором месте — Чайковский, более 3500 семей и на третьем — Добрянка, более 3400 семей. Жители этих и других городов Прикамья могут пользоваться услугами связи технологии GPON, с помощью которой можно подключить по одному кабелю сразу несколько услуг (интернет, интерактивное телевидение и цифровую телефонию), со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.