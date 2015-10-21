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Posted 21 октября 2015, 03:30

Published 21 октября 2015, 03:30

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

С начала года «Ростелеком» обеспечил доступ к интернету для 45 тыс. семей Прикамья

С начала года «Ростелеком» обеспечил доступ к интернету для 45 тыс. семей Прикамья

21 октября 2015, 03:30
Фото: Properm.ru.
Лидерами региона по объемам «оптического» строительства стали Чусовой и Краснокамск.

Компания «Ростелеком» продолжает расширять оптическое покрытие на территории Пермского края. С начала года более 45 тыс. семей региона получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету.

Лидерами среди городов Пермского края по объемам «оптического» строительства стали Чусовой и Краснокамск, где более 4400 семей получили доступ к телеком-услугам по инновационной технологии «оптика в квартиру». На втором месте — Чайковский, более 3500 семей и на третьем — Добрянка, более 3400 семей. Жители этих и других городов Прикамья могут пользоваться услугами связи технологии GPON, с помощью которой можно подключить по одному кабелю сразу несколько услуг (интернет, интерактивное телевидение и цифровую телефонию), со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.

Александр Логинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: — Для обычного пользователя высокая скорость и качество доступа в сеть интернет очень важны, независимо от того, где он живет — в крупном городе или небольшом поселке. Мы строим сети связи по современной технологии на территории всего Пермского края, чтобы обеспечить абонентов телеком-услугами на качественно новом уровне и создать в регионе единое телекоммуникационное пространство.

Напомним, в настоящее время «Ростелеком» реализует стратегию, предусматривающую ускоренное строительство оптических сетей связи по всей России. В Пермском крае до конца 2015 года эта программа будет реализована в 14 муниципальных районах. Кроме того, в Перми и Пермском районе (в Гамово, Фролах, Култаево, Лобаново, Усть-Качке) компания проводит Большую оптическую стройку, которая также отличается рекордными объемами и темпами строительства.

#Интернет#Общество#Ростелеком
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