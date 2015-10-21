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Posted 21 октября 2015, 11:17

Published 21 октября 2015, 11:17

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Чайковском осудили трех подростков, избивших и изнасиловавших 14-летнюю знакомую

В Чайковском осудили трех подростков, избивших и изнасиловавших 14-летнюю знакомую

21 октября 2015, 11:17
Фото: Properm.ru.
Двум 15-летним парням дали четыре года воспитательной колонии, 17-летней девочке — четыре года колонии общего режима.

В Чайковском трое воспитанников детского дома — два 15-летних мальчика и 17-летняя девочка, были признаны виновными по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает следственный комитет.

Установлено, что в ноябре 2014 года они жестоко избили и изнасиловали свою 14-летнюю знакомую, находясь в детском доме.

Приговором суда двум подросткам назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии, а 17-летней девушке, которой на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет — четыре года колонии общего режима.

#Происшествия#Изнасилование
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